Инсайдер: «Альпин» недовольна началом работы с двигателем «Мерседеса»

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик, британец Джолион Палмер заявил, что команда «Альпин», перешедшая в нынешнем сезоне на двигатель «Мерседеса», недовольна началом работы с ним.

«Я разговаривал с ребятами из «Альпин» зимой, и они постоянно намекали на то, что переход к «Мерседесу» оказался не таким уж и хорошим. Они считали, что будет лучше.

Мы все говорим, что у «Мерседеса», похоже, лучший двигатель, но мне сказали, что с ним непросто работать. Похоже, они намекали именно на это. Они не получают наилучшее обслуживание», — сказал Палмер в подкасте F1 Nation.

