Пиастри впечатлён отставанием от «Мерседеса» после спринт-квалификации ГП Китая Ф-1
Поделиться
Гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен», подвёл итоги спринт-квалификации Гран-при Китая, в которой показал пятое время.
Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Спринт-квалификация
13 марта 2026, пятница. 10:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:31.520
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.289
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.621
«Появились ли ответы из-за такого отставания? Нет. Думаю, в первом секторе мы выглядим неплохо, но шесть десятых в последнем секторе — это впечатляюще. Мы посмотрим и изучим, где теряем время. Наш темп был разумным. Думаю, разница в сцеплении между «медиумом» и «софтом» была довольно большой, но, очевидно, отставание от «Мерседеса» весьма удивительное, так что есть над чем работать. Машина чувствовалась довольно хорошо; это был довольно приличный круг, так что я не думаю, что там было много запаса», — сказал Пиастри в эфире Sky Sports.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 марта 2026
-
16:53
-
16:41
-
16:31
-
16:01
-
15:52
-
15:43
-
14:59
-
14:52
-
13:51
-
13:38
-
13:20
-
13:17
-
12:51
-
12:49
-
12:43
-
12:21
-
11:31
-
11:27
-
11:17
-
10:45
-
10:32
-
09:57
-
08:31
-
07:47
-
03:30
-
00:18
- 12 марта 2026
-
23:41
-
23:30
-
22:49
-
22:02
-
20:33
-
19:24
-
18:54
-
17:31
-
16:46