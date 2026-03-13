Скидки
Пиастри впечатлён отставанием от «Мерседеса» после спринт-квалификации ГП Китая Ф-1

Пиастри впечатлён отставанием от «Мерседеса» после спринт-квалификации ГП Китая Ф-1
Гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен», подвёл итоги спринт-квалификации Гран-при Китая, в которой показал пятое время.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Спринт-квалификация
13 марта 2026, пятница. 10:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:31.520
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.289
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.621

«Появились ли ответы из-за такого отставания? Нет. Думаю, в первом секторе мы выглядим неплохо, но шесть десятых в последнем секторе — это впечатляюще. Мы посмотрим и изучим, где теряем время. Наш темп был разумным. Думаю, разница в сцеплении между «медиумом» и «софтом» была довольно большой, но, очевидно, отставание от «Мерседеса» весьма удивительное, так что есть над чем работать. Машина чувствовалась довольно хорошо; это был довольно приличный круг, так что я не думаю, что там было много запаса», — сказал Пиастри в эфире Sky Sports.

