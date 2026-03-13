Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Михаил Алёшин — о проблемах Алонсо со здоровьем: прогрев публики к отставке

Михаил Алёшин — о проблемах Алонсо со здоровьем: прогрев публики к отставке
Комментарии

Российский гонщик Михаил Алёшин прокомментировал новости о проблемах со здоровьем у двукратного чемпиона Формулы-1 и пилота «Астон Мартин» испанца Фернандо Алонсо.

«Читаю заголовки о проблемах со здоровьем у Алонсо и его возможным уходом из команды чуть ли не в течение этого сезона.

По моему мнению, проблема с нервом и износом суставов, которая провоцируется сильной вибрацией от мотора – это вряд ли истинная причина, по которой Алонсо может даже не завершить сезон-2026. Я, конечно, допускаю определённое стечение обстоятельств: машина, мягко говоря, не удалась, и на это наложились внезапные проблемы со здоровьем, но, по мне, это too much в плане совпадений. Впрочем, я не врач и всё возможно.

Но что-то мне подсказывает, что было так: подумали, подумали и нашли относительно «безболезненный» выход для команды, спонсоров и самого Алонсо. Я уверен, что окончательное решение не принято, но такой слив – это возможный прогрев и подготовка публики к отставке Фернандо, который, безусловно, является ярчайшим, опытнейшим пилотом и одной из главных звезд паддока Формулы-1.

Если всё так, как предполагаю я, то Фернандо, безусловно, можно понять. Команда далеко позади, а желания, сил, мотивации и, главное, времени вывести команду из такого пике у него уже просто нет. Впрочем, будем надеяться на лучшее», — написал Алёшин в социальных сетях.

Материалы по теме
Алонсо испытывает проблемы со старой травмой руки из-за сильных вибраций «Хонды» — Marca
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android