Михаил Алёшин — о проблемах Алонсо со здоровьем: прогрев публики к отставке

Российский гонщик Михаил Алёшин прокомментировал новости о проблемах со здоровьем у двукратного чемпиона Формулы-1 и пилота «Астон Мартин» испанца Фернандо Алонсо.

«Читаю заголовки о проблемах со здоровьем у Алонсо и его возможным уходом из команды чуть ли не в течение этого сезона.

По моему мнению, проблема с нервом и износом суставов, которая провоцируется сильной вибрацией от мотора – это вряд ли истинная причина, по которой Алонсо может даже не завершить сезон-2026. Я, конечно, допускаю определённое стечение обстоятельств: машина, мягко говоря, не удалась, и на это наложились внезапные проблемы со здоровьем, но, по мне, это too much в плане совпадений. Впрочем, я не врач и всё возможно.

Но что-то мне подсказывает, что было так: подумали, подумали и нашли относительно «безболезненный» выход для команды, спонсоров и самого Алонсо. Я уверен, что окончательное решение не принято, но такой слив – это возможный прогрев и подготовка публики к отставке Фернандо, который, безусловно, является ярчайшим, опытнейшим пилотом и одной из главных звезд паддока Формулы-1.

Если всё так, как предполагаю я, то Фернандо, безусловно, можно понять. Команда далеко позади, а желания, сил, мотивации и, главное, времени вывести команду из такого пике у него уже просто нет. Впрочем, будем надеяться на лучшее», — написал Алёшин в социальных сетях.