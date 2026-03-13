Скидки
Антонелли носит в Китае на запястье фиксатор после сильной аварии на ГП Австралии Ф-1

Комментарии

19-летний итальянский гонщик команды Формулы-1 «Мерседес» Андреа Кими Антонелли был замечен в специальном фиксаторе на Гран-при Китая.

Фото: Kym Illman/Getty Images

Во время третьей практики Гран-при Австралии в прошлую субботу итальянец попал в сильную аварию. Пилот «Мерседеса» потерял контроль над своим болидом W17 в первом повороте, когда задел бордюр и, сильно вращаясь, врезался в стену, после чего его выбросило обратно на трассу. По данным Формулы-1, Андреа пережил перегрузку в 25G.

Формула-1. Гран-при Китая. Спринт-квалификация

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:31.520.
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.289.
3. Ландо Норрис («Макларен») +0.621.
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.641.
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.704.
6. Шарль Леклер («Феррари») +1.008.
7. Пьер Гасли («Альпин») +1.368.
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.734.
9. Оливер Берман («Хаас») +1.889.
10. Исак Хаджар («Ред Булл») +2.203.

Ф-1 в Китае: «Ред Булл» резко провалился, «Мерседес» снова без конкурентов
Ф-1 в Китае: «Ред Булл» резко провалился, «Мерседес» снова без конкурентов
Официально
Стюарды вынесли решение по блокировке Норриса со стороны Антонелли в спринт-квалификации
