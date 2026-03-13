«Какого чёрта происходит?» Леклер высказал недовольство батареей «Феррари»

Гонщик Формулы-1 Шарль Леклер, выступающий за «Феррари», остался недоволен темпом болида в спринт-квалификации Гран-при Китая, где показал шестое время.

«Это распределение энергии, боже мой… Какого чёрта происходит? Я потерял где-то четыре десятых на задней прямой», — сказал Леклер по радио. Его инженер Боцци ответил: «Мы вернёмся к этому позже».

«К сожалению, когда у меня был хороший круг, я по какой-то причине потерял полсекунды на задней прямой, на втором круге в третьем сегменте. Так что мы проанализируем это и постараемся понять, что произошло. Я думаю, в гонке мы должны быть относительно сильнее, чем были сейчас в квалификации. Однако по какой-то причине «Мерседес», кажется, всё ещё на шаг впереди в квалификации. Силовая установка «Мерседеса» позволяет находить много времени на круге, нам пока не удаётся найти столько же в квалификации, однако в гонке мы ближе, так что я надеюсь, что завтра мы сможем вернуться в борьбу», — приводит слова Леклера RaceFans.