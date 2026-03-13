Вассёр прокомментировал жалобы Леклера на распределение энергии в спринт-квалификации

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал жалобы своего гонщика Шарля Леклера на распределение энергии в решающей попытке третьего сегмента спринт-квалификации Гран-при Китая.

«Нам нужно посмотреть на данные, чтобы точно понять, что произошло, но, безусловно, у него было не то же распределение энергии, что на круге ранее. Он потерял где-то три десятых на последней прямой», — приводит слова Вассёра издание Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Китая. Спринт-квалификация

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:31.520.

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.289.

3. Ландо Норрис («Макларен») +0.621.

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.641.

5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.704.

6. Шарль Леклер («Феррари») +1.008.

7. Пьер Гасли («Альпин») +1.368.

8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.734.

9. Оливер Берман («Хаас») +1.889.

10. Исак Хаджар («Ред Булл») +2.203.