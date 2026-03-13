Вассёр прокомментировал жалобы Леклера на распределение энергии в спринт-квалификации

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал жалобы своего гонщика Шарля Леклера на распределение энергии в решающей попытке третьего сегмента спринт-квалификации Гран-при Китая.
«Нам нужно посмотреть на данные, чтобы точно понять, что произошло, но, безусловно, у него было не то же распределение энергии, что на круге ранее. Он потерял где-то три десятых на последней прямой», — приводит слова Вассёра издание Sky Sports.
Формула-1. Гран-при Китая. Спринт-квалификация
1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:31.520.
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.289.
3. Ландо Норрис («Макларен») +0.621.
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.641.
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.704.
6. Шарль Леклер («Феррари») +1.008.
7. Пьер Гасли («Альпин») +1.368.
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.734.
9. Оливер Берман («Хаас») +1.889.
10. Исак Хаджар («Ред Булл») +2.203.
- 13 марта 2026
-
16:53
-
16:41
-
16:31
-
16:01
-
15:52
-
15:43
-
14:59
-
14:52
-
13:51
-
13:38
-
13:20
-
13:17
-
12:51
-
12:49
-
12:43
-
12:21
-
11:31
-
11:27
-
11:17
-
10:45
-
10:32
-
09:57
-
08:31
-
07:47
-
03:30
-
00:18
- 12 марта 2026
-
23:41
-
23:30
-
22:49
-
22:02
-
20:33
-
19:24
-
18:54
-
17:31
-
16:46