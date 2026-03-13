«Странное совпадение». Пиастри — о повторе момента с Даниилом Квятом 11-летней давности

Комментарии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал необычное совпадение: на Гран-при Австралии он повторил судьбу россиянина Даниила Квята, который в 2015 году разбил машину по пути на стартовую решётку и не встретился с юным фанатом, которым тогда был сам Пиастри.

Австралиец попал в аварию на разминочном круге перед стартом домашней гонки и не смог принять участие в Гран-при. Из-за инцидента его грид-кидс также остался без встречи с пилотом.

«Думаю, у Квята тогда сломалась машина, но исход тот же. Мне не удалось встретиться с тем ребёнком, который должен был стоять с моей табличкой. Я связался с ним и отправил видео. Странное совпадение, что спустя 11 лет всё повторилось», — приводит слова Пиастри издание Motorsport.

Сейчас читают:
Авария Пиастри до старта, подиум «Феррари» и прорыв Ферстаппена. Каким был ГП Австралии
Live
Авария Пиастри до старта, подиум «Феррари» и прорыв Ферстаппена. Каким был ГП Австралии
