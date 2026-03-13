«К сожалению, боремся с этим уже давно». Перес — о пропуске спринт-квалификации в Китае

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес пропустил спринт-квалификацию Гран-при Китая из-за неисправности топливной системы и признался, что команда не может решить эту проблему с начала сезона.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Спринт-квалификация
13 марта 2026, пятница. 10:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:31.520
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.289
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.621

Мексиканец проехал всего 13 кругов в единственной практике в Шанхае, после чего был вынужден отправиться в боксы. Аналогичная проблема преследовала команду ещё на Гран-при Австралии, где из-за неполадок сошёл напарник Переса Валттери Боттас.

«Да, проблема с топливным насосом. К сожалению, мы боремся с этим уже давно, слишком долго. Это очень неприятно. Нам не удаётся это решить, и эта проблема возникала уже много раз. Мы столкнулись с ней ещё на тестах и до сих пор не нашли решения. Очень надеюсь, что скоро сможем», — приводит слова Переса издание Motorsport.

На вопрос, успеет ли команда починить машину к спринту в субботу, мексиканец ответил: «Не знаю. Думаю, команда усердно работает над этим, посмотрим, смогут ли они это исправить. Утром была та же проблема, так что времени на трассе пока очень мало. Надеюсь, мы справимся».

