Оливер Сольберг лидирует по итогам второго дня Ралли Кении WRC. Ожье — 2-й, Эванс — 3-й

Сегодня, 13 марта, в Найроби завершился второй день Ралли Кении, проходящий в рамках чемпионата мира по ралли (WRC) сезона-2026. Лидером по итогам 10 специальных участков стал швед Оливер Сольберг из команды Toyota Gazoo Racing WRT. Второе время продемонстрировал француз Себастьен Ожье (Toyota Gazoo Racing WRT). Третий — британец Эльфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT).
WRC. Сезон-2026. Ралли Кении. Общий зачёт.
1. Оливер Сольберг (Toyota Gazoo Racing WRT) — 01:33:50.2.
2. Себастьен Ожье (Toyota Gazoo Racing WRT) +01.0.
3. Эльфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT) +20.5.
4. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT) +01:10.5.
5. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +01:46.1.
6. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +01:47.3.
7. Такамото Кацута (Toyota Gazoo Racing WRT) +01:53.3.
8. Эсапекка Лаппи (Hyundai Shell Mobis WRT) +02:53.2.
9. Роберт Вирвес (Skoda Fabia RS Rally2) +06:53.6.
10. Гас Гринсмит (GR Yaris WRC2) +07:08.1.