Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
WRC — третий этап, второй день — сезон-2026. Ралли Кении

Оливер Сольберг лидирует по итогам второго дня Ралли Кении WRC. Ожье — 2-й, Эванс — 3-й
Сегодня, 13 марта, в Найроби завершился второй день Ралли Кении, проходящий в рамках чемпионата мира по ралли (WRC) сезона-2026. Лидером по итогам 10 специальных участков стал швед Оливер Сольберг из команды Toyota Gazoo Racing WRT. Второе время продемонстрировал француз Себастьен Ожье (Toyota Gazoo Racing WRT). Третий — британец Эльфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT).

WRC 2026. Этап 3, Кения
Ралли Кении. Спецучасток 10
13 марта 2026, пятница. 16:59 МСК
WRC. Сезон-2026. Ралли Кении. Общий зачёт.

1. Оливер Сольберг (Toyota Gazoo Racing WRT) — 01:33:50.2.
2. Себастьен Ожье (Toyota Gazoo Racing WRT) +01.0.
3. Эльфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT) +20.5.
4. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT) +01:10.5.
5. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +01:46.1.
6. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +01:47.3.
7. Такамото Кацута (Toyota Gazoo Racing WRT) +01:53.3.
8. Эсапекка Лаппи (Hyundai Shell Mobis WRT) +02:53.2.
9. Роберт Вирвес (Skoda Fabia RS Rally2) +06:53.6.
10. Гас Гринсмит (GR Yaris WRC2) +07:08.1.

