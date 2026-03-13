«Он никогда не впечатлён». Хаджар — о разговоре с Марко после дебюта за «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар рассказал о беседе с бывшим советником команды Хельмутом Марко после своего дебютного уикенда. Француз стал напарником Макса Ферстаппена по итогам успешного сезона-2025 в «Рейсинг Буллз».

На Гран-при Австралии Хаджару удалось показать третье время в квалификации, однако в гонке он сошёл из-за механических проблем. Несмотря на это, 21-летний гонщик остался доволен своим выступлением.

«Я всё равно счастлив. Я понимаю, что мы не так быстры, как «Макларен» или «Феррари». Это было видно в воскресенье, но скорости достаточно, чтобы бороться за высокие позиции. Я беру только позитивное. Квалификация с третьим местом стала для меня отличным стартом. Пока сезон только начинается, я доволен нашей отправной точкой.

Я показал результат даже лучше, чем хотел и ожидал. У меня было мало кругов в Бахрейне. Для первого уикенда — никаких ошибок. Даже старт в гонке был очень чётким. Я сделал всё возможное, пока не возникли проблемы. Это был очень хороший стартовый уикенд», — приводит слова Хаджара издание RacingNews365.

По словам гонщика, обратная связь от команды была «очень позитивной» и он даже успел пообщаться с Хельмутом Марко. На вопрос, впечатлило ли Марко его выступление, Хаджар с улыбкой ответил: «Он никогда не впечатлён».