Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Отмена ГП Бахрейна и Саудовской Аравии может стоить Формуле-1 более $ 132 млн — BBC

Этапы Формулы-1 в Бахрейне и Саудовской Аравии, запланированные на апрель, не состоятся из-за военного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает BBC Sport.

Ожидается, что официальное решение об отмене гонок будет принято до конца текущего уикенда. Отправка грузов на Ближний Восток должна была начаться в ближайшие дни, однако в условиях продолжающегося конфликта между США/Израилем и Ираном проведение этапов создало бы слишком высокий риск для персонала.

Замены отменённым гонкам не будет — календарь чемпионата сократится до 22 этапов. Потери Формулы-1 превысят £ 100 млн (около $ 132 млн), поскольку Бахрейн и Саудовская Аравия выплачивают одни из самых высоких взносов за проведение Гран-при.

В качестве возможных вариантов замены рассматривались трассы в Портимане (Португалия), Имоле (Италия) и Стамбуле (Турция), однако от этих идей отказались из-за нехватки времени на организацию и отсутствия гарантий получения стартового взноса.

Гран-при Бахрейна должен был состояться 12 апреля, этап в Джидде — неделей позже. В связи с отменой в календаре образуется пятинедельная пауза между Гран-при Японии (29 марта) и Гран-при Майами (3 мая).

Сейчас читают:
Отмены турниров и застрявшие атлеты. Как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на спорт
