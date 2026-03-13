Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф — о титульных перспективах Антонелли: в скорости он готов, но нужен опыт

Вольф — о титульных перспективах Антонелли: в скорости он готов, но нужен опыт
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф призвал не торопиться с выводами о чемпионских перспективах Андреа Кими Антонелли, несмотря на впечатляющий старт сезона.

«Если говорить исключительно о скорости, то он, безусловно, на высоте. По сырой скорости, по таланту, по мастерству — безусловно. Но тебе нужен опыт во всём. Ещё слишком рано сравнивать его с Расселлом в контексте чемпионской гонки. Джордж уже много лет в Формуле-1, у него за плечами девять или 10 сезонов накопленного опыта и ситуационной осознанности.

Думаю, внутри себя Кими говорит: «Я могу побороться за это». Это точно. Вы видите по динамике, что Джордж помогал Кими, поддерживал его после аварии в Мельбурне, заходил в инженерную комнату. Очевидно, что в иерархии есть старшинство и более младшая роль, но оба горят желанием», — приводит слова Вольфа издание Fastest Lap.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android