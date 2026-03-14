Формула-1, Гран-при Китая — 2026: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

В воскресенье, 15 марта, на Международном автодроме в Шанхае состоится гонка второго этапа сезона-2026 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Китая. Начало запланировано на 10:00 по московскому времени.

Гонку покажут телеканал Sky Sports и сервис F1 TV. На территории Российской Федерации официальной трансляции не запланировано, однако следить за ходом Гран-при Китая можно будет с помощью текстовой онлайн-трансляции на «Чемпионате».

Напомним, действующим чемпионом мира является пилот «Макларена» британец Ландо Норрис. Первое место в зачёте Кубка конструкторов по итогам прошлого сезона заняла команда «Макларен».