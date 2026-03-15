Формула-1, Гран-при Китая — 2026: онлайн-трансляция гонки начнётся в 9:50

15 марта на автодроме в Шанхае состоится гонка второго этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Китая. Заезд стартует в 10:00 мск. Спортивный портал «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки Формулы-1, доступную по нижеприведённой ссылке или же в Матч-центре.
Онлайн-трансляция гонки Гран-при Китая Формулы-1.
Составы команд Формулы-1 в сезоне-2026:
1. «Макларен» — Ландо Норрис и Оскар Пиастри.
2. «Феррари» — Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон.
3. «Ред Булл» — Макс Ферстаппен и Исак Хаджар.
4. «Мерседес» — Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли.
5. «Астон Мартин» — Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл.
6. «Альпин» — Пьер Гасли и Франко Колапинто.
7. «Хаас» — Эстебан Окон и Оливер Берман.
8. «Рейсинг Буллз» — Лиам Лоусон и Арвид Линдблад.
9. «Уильямс» — Алекс Албон и Карлос Сайнс.
10. «Ауди» — Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето.
11. «Кадиллак» — Серхио Перес и Валттери Боттас.