Бортолето: Ферстаппен — почти как мой менеджер. Он говорит мне всё о моей карьере

Пилот «Ауди» Габриэл Бортолето рассказал о своих отношениях с четырёхкратным чемпионом мира пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. По словам бразильца, нидерландец стал для него не просто другом, но и неформальным наставником.

«Макс — отличный друг и, наверное, тот, у кого я научился больше всего. Я говорю с ним обо всём, буквально обо всём, что касается моей карьеры. Он не мой менеджер, но иногда выглядит почти как он. Он всегда очень открыт со мной, и я этому очень рад. Я очень благодарен, что он делает это, потому что хочет помочь. Макс ничего от этого не получает», — приводит слова Бортолето издание F1 Oversteer.