«Я не согласен. Мы не крушим всех». Вольф — о доминировании «Мерседеса»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал успешный старт своей команды в сезоне-2026. Несмотря на это, австриец отказался называть нынешнее положение дел «доминированием».

— Этот первый почти идеальный уикенд принёс вам облегчение?

— Нет, это не чувство облегчения, скорее умиротворение. Удовлетворение, да, именно так. Не облегчение, а счастье. Я в полном равновесии.

— Это потому, что вы чувствовали давление после четырёх трудных лет (2022-2025)?

— Нет, совсем нет. Скорее, я чувствую, что мы можем бороться за победу.

— Но разве это не больше, чем просто чувство? Вы с комфортом доминируете.

— Я не согласен. Мы не крушим всех. Вы меня знаете, я пессимист и всегда готовлюсь к худшему, — приводит слова Вольфа издание L'Équipe.