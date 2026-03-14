WEC представил новый календарь после переноса этапа в Катаре

Чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC) утвердил изменения в расписании сезона после вынужденной отмены стартовых мероприятий в Катаре. Об этом сообщается на официальном сайте серии.

Причиной отмены стали геополитические проблемы в регионе Персидского залива после ракетных ударов США и Израиля по Ирану. В результате автодром «Лусаил» не смог принять «Пролог» (официальные предсезонные тесты) и открывающую сезон гонку Qatar 1821 km.

«Пролог» перенесён на 14 апреля и состоится в Имоле, а «6 часов Имолы» пройдут 19 апреля. Отменённый этап в Катаре перенесён на 24 октября.

Материалы по теме
Официально
Этап WEC в Катаре перенесён из-за ситуации на Ближнем Востоке, сезон стартует в Имоле

Сколько стоит собрать гоночную машину:

