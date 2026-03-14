Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Не следует действовать по наитию». Комацу — о поправках в новый регламент

Комментарии

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу выступил против поспешных корректировок технического регламента Формулы-1 после первой гонки сезона и призвал собрать достаточно данных перед принятием решений.

«Две [гонки] — это всё ещё маленькая выборка. На заседании Комиссии Формулы-1 в Бахрейне мы поговорили после тестов и пришли к выводу, что ни в коем случае не следует действовать по наитию, ведь если и менять что-то, то нужно сделать это один раз, и сделать правильно.

Это очень зависит от трассы. На таких трассах, как Мельбурн или Сузука, обгонять было очень сложно даже на машинах прошлого поколения. В Шанхае немного легче, а в Бахрейне — ещё легче. Нужно посмотреть несколько разных трасс и понять, какие проблемы действительно глобальны.

Мельбурн — трасса с недостаточной поворачиваемостью, где сложно обгонять. В Шанхае длинная прямая, где можно восстанавливать энергию и атаковать. Сузука — снова сложная. Бахрейн — намного легче для обгонов. Джидда — совсем другая история. Плюс Майами. Если мы проедем все эти трассы, у нас будет достаточно данных для взвешенного решения.

На мой взгляд, сейчас делать какие-либо выводы слишком рано. Давайте посмотрим на ситуацию: у всех команд был один и тот же регламент, одинаковые правила, верно? Поэтому было бы огромной ошибкой реагировать импульсивно после всего одного этапа. Тем более что сейчас все учатся и прогрессируют с невероятной скоростью.

А теперь представьте, что мы прямо сейчас начнём менять правила проведения прогревочных кругов, по сути, сдвигая рамки на ходу. К чему это приведёт? Я твёрдо убеждён: такие поспешные решения всегда чреваты непредвиденными последствиями. Именно этого нам сейчас и нужно избегать», — приводит слова Комацу издание PlanetF1.

Ф-1 в Китае: «Ред Булл» резко провалился, «Мерседес» снова без конкурентов
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android