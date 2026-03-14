Расселл выиграл спринт Гран-при Китая Формулы-1, Леклер — второй, Ферстаппен — девятый

В только что завершившемся спринте Гран-при Китая Формулы-1 победу одержал пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл. Второе место занял гонщик «Феррари» Шарль Леклер, а чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен финишировал лишь девятым.

Фомула-1. Гран-при Китая. Спринт

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 19 кругов.

2. Шарль Леклер («Феррари») +0.674.

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +2.554.

4. Ландо Норрис («Макларен») +4.433.

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +5.688.

6. Оскар Пиастри («Макларен») +6.809.

7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +10.900.

8. Оливер Берман («Хаас») +11.271.

9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +11.619.

10. Эстебан Окон («Хаас») +13.887.

11. Пьер Гасли («Альпин») +14.780.

12. Карлос Сайнс («Уильямс») +15.753.

13. Габриэл Бортолето («Ауди») +15.858.

14. Франко Колапинто («Альпин») +16.393.

15. Исак Хаджар («Ред Булл») +16.430.

16. Алекс Албон («Уильямс») +20.014.

17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +21.599.

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +21.971.

19. Серхио Перес («Кадиллак») +28.241.

Нико Хюлькенберг («Ауди») — сход.

Валттери Боттас («Кадиллак») — сход.

Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — сход.