Расселл выиграл спринт Гран-при Китая Формулы-1, Леклер — второй, Ферстаппен — девятый

В только что завершившемся спринте Гран-при Китая Формулы-1 победу одержал пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл. Второе место занял гонщик «Феррари» Шарль Леклер, а чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен финишировал лишь девятым.
Фомула-1. Гран-при Китая. Спринт
1. Джордж Расселл («Мерседес») — 19 кругов.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0.674.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +2.554.
4. Ландо Норрис («Макларен») +4.433.
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +5.688.
6. Оскар Пиастри («Макларен») +6.809.
7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +10.900.
8. Оливер Берман («Хаас») +11.271.
9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +11.619.
10. Эстебан Окон («Хаас») +13.887.
11. Пьер Гасли («Альпин») +14.780.
12. Карлос Сайнс («Уильямс») +15.753.
13. Габриэл Бортолето («Ауди») +15.858.
14. Франко Колапинто («Альпин») +16.393.
15. Исак Хаджар («Ред Булл») +16.430.
16. Алекс Албон («Уильямс») +20.014.
17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +21.599.
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +21.971.
19. Серхио Перес («Кадиллак») +28.241.
Нико Хюлькенберг («Ауди») — сход.
Валттери Боттас («Кадиллак») — сход.
Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — сход.