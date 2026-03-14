Джордж Расселл высказался о победе в спринтерской гонке Гран-при Китая

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал победу в спринтерской гонке Гран-при Китая.
«Было весело! Большая роль стратегии в том, как надо обгонять. Надеюсь, эту гонку было весело смотреть. Льюис потрясающе провёл первые круги. Один раз застал меня врасплох благодаря своему 20-летнему опыту — мне ещё есть чему поучиться!
Тут сейчас очень ветрено, и в длинном первом повороте непросто. И если ты всего круг атакуешь слишком сильно, то можешь уничтожить переднее левое колесо. Обычно спринты довольно скучные, и тут я тоже взял всё под свой контроль, но потом выехал сейфти-кар. Очень рад выиграть.
Похоже, в квалификации «Феррари» уступает нам больше, но по гоночному темпу близка. Так что нам нужно немного прибавить в гонке», — заявил Расселл в интервью после спринта.
- 14 марта 2026
