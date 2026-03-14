Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джордж Расселл высказался о победе в спринтерской гонке Гран-при Китая

Джордж Расселл высказался о победе в спринтерской гонке Гран-при Китая
Комментарии

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал победу в спринтерской гонке Гран-при Китая.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Спринт
14 марта 2026, суббота. 06:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
33:38.998
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.674
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.554

«Было весело! Большая роль стратегии в том, как надо обгонять. Надеюсь, эту гонку было весело смотреть. Льюис потрясающе провёл первые круги. Один раз застал меня врасплох благодаря своему 20-летнему опыту — мне ещё есть чему поучиться!

Тут сейчас очень ветрено, и в длинном первом повороте непросто. И если ты всего круг атакуешь слишком сильно, то можешь уничтожить переднее левое колесо. Обычно спринты довольно скучные, и тут я тоже взял всё под свой контроль, но потом выехал сейфти-кар. Очень рад выиграть.

Похоже, в квалификации «Феррари» уступает нам больше, но по гоночному темпу близка. Так что нам нужно немного прибавить в гонке», — заявил Расселл в интервью после спринта.

Материалы по теме
Спринт Ф-1 в Китае: «Феррари» сразилась с Расселлом, но проиграла, Кими чудом в топ-5
Спринт Ф-1 в Китае: «Феррари» сразилась с Расселлом, но проиграла, Кими чудом в топ-5
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android