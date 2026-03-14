Леклер — о проблемах на рестарте: подумал, что есть шанс выйти в лидеры

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал второе место в спринтерской гонке Гран-при Китая.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Спринт
14 марта 2026, суббота. 06:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
33:38.998
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.674
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.554

«Немного берёг шины, но вообще доволен гонкой. Думаю, темп был довольно сильным. У нас была борьба, из-за чего я проиграл время относительно Джорджа, потом было трудно его догнать. Но по крайней мере наш гоночный темп ближе к «Мерседесу», чем квалификационный. Доволен сегодня машиной.

Рестарт? Я увидел, как Джорджа слегка повело в предпоследнем повороте, и подумал, что есть шанс выйти в лидеры. Поэтому я попробовал пройти поворот чуть агрессивнее, но в итоге меня занесло даже сильнее! Резина оказалась холоднее, чем я думал. Повезло, что вообще не вылетел. Последний поворот тоже дался непросто», — заявил Леклер в интервью после финиша спринта.

