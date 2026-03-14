Хэмилтон объяснил, почему не удержал первое место в спринте Гран-при Китая

Семикратный чемпион мира Формулы-1 гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал третий результат в спринтерской гонке Гран-при Китая.

«Мегаработа. Большое спасибо команде за то, что мы оказались в положении, при котором можем бороться с «Мерседесом» впереди. В начале была плотная борьба, но я «убил» левое колесо и оказался неспособен удерживать позицию. Конечно, раз я в какой-то момент лидировал, то финишировать третьим не прямо здорово, но я попробую ещё раз завтра.

Машина 2026 года куда лучше, а я участвовал в её развитии. Определённо, я доволен намного больше», — заявил Хэмилтон в интервью после финиша.