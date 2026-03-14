Хэмилтон объяснил, почему не удержал первое место в спринте Гран-при Китая
Семикратный чемпион мира Формулы-1 гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал третий результат в спринтерской гонке Гран-при Китая.
Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Спринт
14 марта 2026, суббота. 06:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
33:38.998
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.674
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.554
«Мегаработа. Большое спасибо команде за то, что мы оказались в положении, при котором можем бороться с «Мерседесом» впереди. В начале была плотная борьба, но я «убил» левое колесо и оказался неспособен удерживать позицию. Конечно, раз я в какой-то момент лидировал, то финишировать третьим не прямо здорово, но я попробую ещё раз завтра.
Машина 2026 года куда лучше, а я участвовал в её развитии. Определённо, я доволен намного больше», — заявил Хэмилтон в интервью после финиша.
Комментарии
- 14 марта 2026
-
07:35
-
07:28
-
07:18
-
06:43
-
03:00
-
01:04
-
00:29
- 13 марта 2026
-
23:24
-
23:00
-
22:30
-
21:49
-
21:32
-
21:21
-
19:44
-
18:49
-
17:33
-
16:53
-
16:41
-
16:31
-
16:01
-
15:52
-
15:43
-
14:59
-
14:52
-
13:51
-
13:38
-
13:20
-
13:17
-
12:51
-
12:49
-
12:43
-
12:21
-
11:31
-
11:27
-
11:17