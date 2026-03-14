Вильнёв — о борьбе Леклера с Хэмилтоном в спринте: это было жёстко
Чемпион мира канадец Жак Вильнёв прокомментировал борьбу пилотов «Феррари» Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера в спринтерской гонке Гран-при Китая.
Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Спринт
14 марта 2026, суббота. 06:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
33:38.998
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.674
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.554
«У Льюиса действительно был темп в начале, но затем он стал агрессивным. Когда вы лидируете, то можете контролировать ситуацию. Он пытался удержать лидерство.
Я заметил, что Шарль очень агрессивно защищался от Льюиса. Это было на грани, поскольку Льюис не сражался с ним настолько жёстко, это было очень чисто. Но затем Шарль выдавил его с трассы, и это было довольно жёстко», — приводит слова Вильнёва Sky Sports.
