Вильнёв — о борьбе Леклера с Хэмилтоном в спринте: это было жёстко

Чемпион мира канадец Жак Вильнёв прокомментировал борьбу пилотов «Феррари» Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера в спринтерской гонке Гран-при Китая.

«У Льюиса действительно был темп в начале, но затем он стал агрессивным. Когда вы лидируете, то можете контролировать ситуацию. Он пытался удержать лидерство.

Я заметил, что Шарль очень агрессивно защищался от Льюиса. Это было на грани, поскольку Льюис не сражался с ним настолько жёстко, это было очень чисто. Но затем Шарль выдавил его с трассы, и это было довольно жёстко», — приводит слова Вильнёва Sky Sports.

