«Всё, что могло пойти не так, пошло не так». Ферстаппен — о девятом месте в спринте
Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен раскритиковал болид команды после выступления в спринте Гран-при Китая, где он стал девятым.
Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Спринт
14 марта 2026, суббота. 06:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
33:38.998
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.674
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.554
«У меня нет слов сейчас, по правде говоря. Всё, что могло пойти не так, пошло не так. Старт – главная проблема, которую мы должны решить. Но баланс также не в порядке, совершенно.
Вероятно, у нас один из самых высоких уровней износа [шин], он просто не контролируется. Есть и другие моменты в машине, к которым, я бы сказал, мы не очень хорошо готовы. Так что да, нам просто нужно собраться», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.
В данный момент стартовала квалификация Гран-при Китая. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию события.
Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Квалификация
14 марта 2026, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:32.064
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.222
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.351
