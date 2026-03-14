«Всё, что могло пойти не так, пошло не так». Ферстаппен — о девятом месте в спринте

Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен раскритиковал болид команды после выступления в спринте Гран-при Китая, где он стал девятым.

«У меня нет слов сейчас, по правде говоря. Всё, что могло пойти не так, пошло не так. Старт – главная проблема, которую мы должны решить. Но баланс также не в порядке, совершенно.

Вероятно, у нас один из самых высоких уровней износа [шин], он просто не контролируется. Есть и другие моменты в машине, к которым, я бы сказал, мы не очень хорошо готовы. Так что да, нам просто нужно собраться», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

