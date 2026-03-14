Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Всё, что могло пойти не так, пошло не так». Ферстаппен — о девятом месте в спринте
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен раскритиковал болид команды после выступления в спринте Гран-при Китая, где он стал девятым.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Спринт
14 марта 2026, суббота. 06:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
33:38.998
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.674
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.554

«У меня нет слов сейчас, по правде говоря. Всё, что могло пойти не так, пошло не так. Старт – главная проблема, которую мы должны решить. Но баланс также не в порядке, совершенно.

Вероятно, у нас один из самых высоких уровней износа [шин], он просто не контролируется. Есть и другие моменты в машине, к которым, я бы сказал, мы не очень хорошо готовы. Так что да, нам просто нужно собраться», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

В данный момент стартовала квалификация Гран-при Китая. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Квалификация
14 марта 2026, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:32.064
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.222
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.351
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android