Хаджар отказался пожать Антонелли руку после столкновения в спринте

Эмоциональный инцидент произошёл между Исаком Хаджаром из «Ред Булл» и Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» после спринта Гран-при Китая.
Антонелли, получивший 10-секундный штраф за столкновение с Хаджаром на первом круге, подошёл к сопернику, чтобы пожать руку в знак примирения, на что последний отреагировал негативно, дав понять, чтобы итальянец ушёл.
Фото: кадр из трансляции
Фомула-1. Гран-при Китая. Спринт
1. Джордж Расселл («Мерседес») — 19 кругов.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0.674.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +2.554.
4. Ландо Норрис («Макларен») +4.433.
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +5.688.
6. Оскар Пиастри («Макларен») +6.809.
7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +10.900.
8. Оливер Берман («Хаас») +11.271.
9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +11.619.
10. Эстебан Окон («Хаас») +13.887.
- 14 марта 2026
- 13 марта 2026
