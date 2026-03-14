Хаджар отказался пожать Антонелли руку после столкновения в спринте

Эмоциональный инцидент произошёл между Исаком Хаджаром из «Ред Булл» и Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» после спринта Гран-при Китая.

Антонелли, получивший 10-секундный штраф за столкновение с Хаджаром на первом круге, подошёл к сопернику, чтобы пожать руку в знак примирения, на что последний отреагировал негативно, дав понять, чтобы итальянец ушёл.

Фомула-1. Гран-при Китая. Спринт

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 19 кругов.

2. Шарль Леклер («Феррари») +0.674.

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +2.554.

4. Ландо Норрис («Макларен») +4.433.

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +5.688.

6. Оскар Пиастри («Макларен») +6.809.

7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +10.900.

8. Оливер Берман («Хаас») +11.271.

9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +11.619.

10. Эстебан Окон («Хаас») +13.887.