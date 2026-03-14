Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хаджар отказался пожать Антонелли руку после столкновения в спринте
Комментарии

Эмоциональный инцидент произошёл между Исаком Хаджаром из «Ред Булл» и Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» после спринта Гран-при Китая.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Спринт
14 марта 2026, суббота. 06:00 МСК
Антонелли, получивший 10-секундный штраф за столкновение с Хаджаром на первом круге, подошёл к сопернику, чтобы пожать руку в знак примирения, на что последний отреагировал негативно, дав понять, чтобы итальянец ушёл.

Фото: кадр из трансляции

Фомула-1. Гран-при Китая. Спринт

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 19 кругов.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0.674.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +2.554.
4. Ландо Норрис («Макларен») +4.433.
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +5.688.
6. Оскар Пиастри («Макларен») +6.809.
7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +10.900.
8. Оливер Берман («Хаас») +11.271.
9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +11.619.
10. Эстебан Окон («Хаас») +13.887.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android