Формула-1, Гран-при Китая 2026 — квалификация — результаты

Антонелли выиграл квалификацию ГП Китая Ф-1, Расселл — второй, Хэмилтон — третий
В субботу, 14 марта, на Международном автодроме в Шанхае состоялась вторая квалификация сезона-2026 Формулы-1 на Гран-при Китая. Поул завоевал пилот команды «Мерседес» Андреа Кими Антонелли, второе время у его напарника Джорджа Расселла. Третий — Льюис Хэмилтон («Феррари»).

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Квалификация
14 марта 2026, суббота. 10:00 МСК
Окончено
Фомула-1. Гран-при Китая. Квалификация:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:32.064.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.222.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.351.
4. Шарль Леклер («Феррари») +0.364.
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.486.
6. Ландо Норрис («Макларен») +0.544.
7. Пьер Гасли («Альпин») +0.809.
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.938.
9. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.057.
10. Оливер Берман («Хаас») +1.228.

После второго сегмента вылетели:

11. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.290.
12. Франко Колапинто («Альпин») +1.293.
13. Эстебан Окон («Хаас») +1.474.
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.701.
15. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.720.
16. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.901.

После первого сегмента вылетели:

17. Карлос Сайнс («Уильямс») +2.253.
18. Алекс Албон («Уильямс») +2.708.
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3.139.
20. Валттери Боттас («Кадиллак») +3.372.
21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +3.931.
22. Серхио Перес («Кадиллак») +4.842.

Сейчас читают:
Формула-1 замалчивает проблемы и обеляет себя? Фанаты возмущены!
Формула-1 замалчивает проблемы и обеляет себя? Фанаты возмущены!
