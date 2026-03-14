Андреа Кими Антонелли прокомментировал первый поул в карьере Ф-1
Пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли прокомментировал победу в квалификации Гран-при Китая, состоявшейся сегодня, 14 марта, в Шанхае.
Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Квалификация
14 марта 2026, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:32.064
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.222
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.351
«Для меня сессия прошла чисто, так что я доволен. В третьем сегменте у Джорджа [Расселла] возникли проблемы, было бы классно, если бы у него было две попытки. Я видел, что у Джорджа были трудности, но старался сосредоточиться, сохранить спокойствие и проехать хороший круг. Я не допускал ошибок и теперь с нетерпением жду завтрашнюю гонку», — сказал Антонелли после выступления.
Напомним, гонка Гран-при Китая состоится завтра, 15 марта, начало — в 10:00 по московскому времени.
