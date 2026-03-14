Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Кими Антонелли стал самым молодым обладателем поула в истории Формулы-1

Кими Антонелли стал самым молодым обладателем поула в истории Формулы-1
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли завоевал поул во время квалификации на Гран-при Китая, став самым молодым гонщиком в истории Формулы-1, кому покорилось это достижение. Итальянец показал лучшее время в возрасте 19 лет и 201 дня.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Квалификация
14 марта 2026, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:32.064
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.222
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.351

Антонелли побил рекорд немца Себастьяна Феттеля, который в 2008 году завоевал поул на Гран-при Италии в 21 год и 72 дня. Предыдущее достижение держалось 18 лет.

Пилот «Мерседеса» Кими Антонелли проводит свой второй сезон в Формуле-1. Напомним, в своей дебютной гонке в Австралии он финишировал вторым. Однако сегодня, 14 марта, спринт в Китае сложился для него менее удачно: итальянец показал пятое время из-за того, что получил 10-секундный штраф за столкновение на первом круге с пилотом «Ред Булл» Исаком Хаджаром.

Спринт Ф-1 в Китае: «Феррари» сразилась с Расселлом, но проиграла, Кими чудом в топ-5
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android