Кими Антонелли стал самым молодым обладателем поула в истории Формулы-1

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли завоевал поул во время квалификации на Гран-при Китая, став самым молодым гонщиком в истории Формулы-1, кому покорилось это достижение. Итальянец показал лучшее время в возрасте 19 лет и 201 дня.
Антонелли побил рекорд немца Себастьяна Феттеля, который в 2008 году завоевал поул на Гран-при Италии в 21 год и 72 дня. Предыдущее достижение держалось 18 лет.
Пилот «Мерседеса» Кими Антонелли проводит свой второй сезон в Формуле-1. Напомним, в своей дебютной гонке в Австралии он финишировал вторым. Однако сегодня, 14 марта, спринт в Китае сложился для него менее удачно: итальянец показал пятое время из-за того, что получил 10-секундный штраф за столкновение на первом круге с пилотом «Ред Булл» Исаком Хаджаром.
- 14 марта 2026
