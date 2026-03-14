Расселл — о квалификации в Китае: рад, что попал в топ-3
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал итоги квалификации Гран-при Китая, где его напарник Андреа Кими Антонелли завоевал первый поул в карьере, а сам британец показал второе время.
Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Квалификация
14 марта 2026, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:32.064
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.222
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.351
«Определённо, главным было сократить потери. В Q2 сломалось переднее крыло, и мы занимались этим, а в Q3 машина и вовсе остановилась и не перезапускалась, не получалось переключить передачу.
Рад, что в итоге попал в топ-3, поскольку в начале круга у меня не было батареи, шины оставались непрогретыми, ничего не было. Но команда проделала отличную работу, благодаря чему мы всё-таки оказались на втором месте. Могло быть гораздо хуже. Очень рад видеть Кими на его первом поуле», — заявил Расселл сразу после квалификации.
