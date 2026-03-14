Расселл — о квалификации в Китае: рад, что попал в топ-3

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал итоги квалификации Гран-при Китая, где его напарник Андреа Кими Антонелли завоевал первый поул в карьере, а сам британец показал второе время.

«Определённо, главным было сократить потери. В Q2 сломалось переднее крыло, и мы занимались этим, а в Q3 машина и вовсе остановилась и не перезапускалась, не получалось переключить передачу.

Рад, что в итоге попал в топ-3, поскольку в начале круга у меня не было батареи, шины оставались непрогретыми, ничего не было. Но команда проделала отличную работу, благодаря чему мы всё-таки оказались на втором месте. Могло быть гораздо хуже. Очень рад видеть Кими на его первом поуле», — заявил Расселл сразу после квалификации.