Хэмилтон прокомментировал отставание от «Мерседеса» после квалификации Ф-1 в Шанхае

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги квалификации Гран-при Китая, где занял третье место, уступив гонщикам «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и Джорджу Расселлу.

«Квалификация для нас была очень трудной — сегодня ветрено и собрать круг было трудно. Шарль [Леклер] собирал отличные круги, гонщики «Мерседеса» тоже, они в этом году очень быстры.

Инженеры отлично поработали во время перерыва после спринта, и нам удалось немного приблизиться к пилотам «Мерседеса», что позитивный знак. Гонка будет непростой, но, уверен, мы получим удовольствие. С нетерпением жду старта. Мы многому научились в спринте, будем надеяться, что погода будет менее ветреной. Наша цель — сократить каким-то образом отставание от «Мерседеса», — заявил Хэмилтон после квалификации.