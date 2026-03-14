Андреа Кими Антонелли — первый итальянец на поул-позишен за 17 лет

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли завоевал поул во время квалификации на Гран-при Китая, став первым итальянцем, кому покорилось это достижение за последние 17 лет.

Последний раз итальянский гонщик стартовал с первого места 30 августа 2009 года, когда Джанкарло Физикелла показал лучшее время в квалификации Гран-при Бельгии, выступая за «Форс Индию».

Фомула-1. Гран-при Китая. Квалификация:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:32.064.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.222.

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.351.

4. Шарль Леклер («Феррари») +0.364.

5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.486.

6. Ландо Норрис («Макларен») +0.544.

7. Пьер Гасли («Альпин») +0.809.

8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.938.

9. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.057.

10. Оливер Берман («Хаас») +1.228.