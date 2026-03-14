Андреа Кими Антонелли — первый итальянец на поул-позишен за 17 лет

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли завоевал поул во время квалификации на Гран-при Китая, став первым итальянцем, кому покорилось это достижение за последние 17 лет.
Последний раз итальянский гонщик стартовал с первого места 30 августа 2009 года, когда Джанкарло Физикелла показал лучшее время в квалификации Гран-при Бельгии, выступая за «Форс Индию».
Фомула-1. Гран-при Китая. Квалификация:
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:32.064.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.222.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.351.
4. Шарль Леклер («Феррари») +0.364.
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.486.
6. Ландо Норрис («Макларен») +0.544.
7. Пьер Гасли («Альпин») +0.809.
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.938.
9. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.057.
10. Оливер Берман («Хаас») +1.228.
- 14 марта 2026
