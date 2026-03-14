Ферстаппен — о проблемах «Ред Булл» в Китае: мы поменяли всю машину — разница нулевая

Четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался разочарован выступлением команды на квалификации во время Гран-при Китая. Нидерландец показал лишь восьмое время, уступив лидеру Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» почти секунду.

«Всё то же самое. Мы поменяли всю машину — разница нулевая. У меня нет баланса, невозможно круг за кругом поймать хоть какой-то ориентир, потому что всё разбалансировано и пилотировать невероятно сложно. Так что да, это плохо. Мы там, где и должны быть, и, наверное, там же будем завтра в гонке», — заявил Ферстаппен во время прямого эфира для сервиса F1 TV.