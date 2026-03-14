Ферстаппен — о проблемах «Ред Булл» в Китае: мы поменяли всю машину — разница нулевая
Поделиться
Четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался разочарован выступлением команды на квалификации во время Гран-при Китая. Нидерландец показал лишь восьмое время, уступив лидеру Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» почти секунду.
Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Квалификация
14 марта 2026, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:32.064
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.222
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.351
«Всё то же самое. Мы поменяли всю машину — разница нулевая. У меня нет баланса, невозможно круг за кругом поймать хоть какой-то ориентир, потому что всё разбалансировано и пилотировать невероятно сложно. Так что да, это плохо. Мы там, где и должны быть, и, наверное, там же будем завтра в гонке», — заявил Ферстаппен во время прямого эфира для сервиса F1 TV.
Комментарии
- 14 марта 2026
-
12:50
-
12:40
-
12:18
-
12:02
-
11:46
-
11:33
-
11:28
-
11:21
-
11:16
-
11:11
-
10:36
-
10:12
-
09:45
-
09:30
-
07:35
-
07:28
-
07:18
-
06:43
-
03:00
-
01:04
-
00:29
- 13 марта 2026
-
23:24
-
23:00
-
22:30
-
21:49
-
21:32
-
21:21
-
19:44
-
18:49
-
17:33
-
16:53
-
16:41
-
16:31
-
16:01
-
15:52