Ферстаппен — о проблемах «Ред Булл» в Китае: мы поменяли всю машину — разница нулевая

Четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался разочарован выступлением команды на квалификации во время Гран-при Китая. Нидерландец показал лишь восьмое время, уступив лидеру Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» почти секунду.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Квалификация
14 марта 2026, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:32.064
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.222
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.351

«Всё то же самое. Мы поменяли всю машину — разница нулевая. У меня нет баланса, невозможно круг за кругом поймать хоть какой-то ориентир, потому что всё разбалансировано и пилотировать невероятно сложно. Так что да, это плохо. Мы там, где и должны быть, и, наверное, там же будем завтра в гонке», — заявил Ферстаппен во время прямого эфира для сервиса F1 TV.

Сейчас читают:
Формула-1 замалчивает проблемы и обеляет себя? Фанаты возмущены!
Формула-1 замалчивает проблемы и обеляет себя? Фанаты возмущены!
