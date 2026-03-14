«Постараемся увидеть клетчатый флаг». Алонсо — о предстоящей гонке на ГП Китая
Поделиться
Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвёл итоги квалификации, которая состоялась на Международном автодроме в Шанхае во время Гран-при Китая. 44-летний гонщик вылетел после Q1, показав лишь 19-е время. Он смог опередить двух пилотов «Кадиллака» Валттери Боттаса и Серхио Переса, а также своего напарника Лэнса Стролла.
Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Квалификация
14 марта 2026, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:32.064
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.222
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.351
«Этого по-прежнему недостаточно, но мы постараемся завтра доехать до финиша, увидеть клетчатый флаг и, по крайней мере с точки зрения надёжности провести уикенд без сбоев. Реалистично ли рассчитывать на то, что мы доедем до финиша? Ничто не указывает на то, что завтра у нас могут возникнуть какие-либо проблемы», — приводит слова Алонсо издание SoyMotor в своём аккаунте в социальной сети Х.
Комментарии
- 14 марта 2026
-
12:50
-
12:40
-
12:18
-
12:02
-
11:46
-
11:33
-
11:28
-
11:21
-
11:16
-
11:11
-
10:36
-
10:12
-
09:45
-
09:30
-
07:35
-
07:28
-
07:18
-
06:43
-
03:00
-
01:04
-
00:29
- 13 марта 2026
-
23:24
-
23:00
-
22:30
-
21:49
-
21:32
-
21:21
-
19:44
-
18:49
-
17:33
-
16:53
-
16:41
-
16:31
-
16:01
-
15:52