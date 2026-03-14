«Постараемся увидеть клетчатый флаг». Алонсо — о предстоящей гонке на ГП Китая

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвёл итоги квалификации, которая состоялась на Международном автодроме в Шанхае во время Гран-при Китая. 44-летний гонщик вылетел после Q1, показав лишь 19-е время. Он смог опередить двух пилотов «Кадиллака» Валттери Боттаса и Серхио Переса, а также своего напарника Лэнса Стролла.

«Этого по-прежнему недостаточно, но мы постараемся завтра доехать до финиша, увидеть клетчатый флаг и, по крайней мере с точки зрения надёжности провести уикенд без сбоев. Реалистично ли рассчитывать на то, что мы доедем до финиша? Ничто не указывает на то, что завтра у нас могут возникнуть какие-либо проблемы», — приводит слова Алонсо издание SoyMotor в своём аккаунте в социальной сети Х.