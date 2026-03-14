Хаджар — о столкновении с Антонелли в спринте: не понимаю, почему он так перевозбудился

Хаджар — о столкновении с Антонелли в спринте: не понимаю, почему он так перевозбудился
21-летний франко-алжирский гонщик Формулы-1 Исак Хаджар, представляющий команду «Ред Булл», прокомментировал столкновение с пилотом «Мерседеса» 19-летним итальянцем Андреа Кими Антонелли на первом круге Гран-при Китая во время спринта, которое стоило ему попадания в очки.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Спринт
14 марта 2026, суббота. 06:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
33:38.998
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.674
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.554

— Вы приняли смелое решение стартовать на мягких шинах, но, к сожалению, произошёл контакт с Кими Антонелли. Можете объяснить, какие последствия это имело для вашей машины?
— Ну, дело не только в машине. Мы хотели понять, как работают мягкие шины, а с полностью разрушенным передним крылом работать невозможно. Поэтому я не понимаю, почему он так перевозбудился, учитывая, что под ним ракета — он всё равно отыграет позиции. Но… так бывает», — сказал Хаджар в прямом эфире после спринта.

Напомним, Кими Антонелли врезался в Исака Хаджара на первом круге, за что получил 10-секундный штраф.

Материалы по теме
Фото
Хаджар отказался пожать Антонелли руку после столкновения в спринте
