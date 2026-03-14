Норрис — о шестом месте в квалификации ГП Китая: последний поворот — мой худший в сезоне

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал итоги квалификации Гран-при Китая, где показал шестое время.

«Честно говоря, можно было бы и лучше. Мой последний сектор получился довольно слабым, и на прямых мы немного уступали некоторым другим машинам — нам нужно понять почему. Хорошая десятая или полторы десятые — это сегодня почти три позиции, так что постараемся разобраться в этом, если сможем.

Последний поворот здесь как будто мой худший поворот в сезоне, я не могу его правильно пройти, и на последнем круге я там допустил довольно серьёзную ошибку. Так что плюс-минус то место, где мы сейчас находимся, — это то, где мы заслуживаем быть и где должны быть.

Похоже, мы близки к «Феррари», и мы определённо хотим вступить в борьбу завтра, но сегодня стало ясно, что у них есть преимущества, с которыми нам трудно справиться. Будет сложно бросить им вызов, но кто знает, мы постараемся», — приводит слова Норриса издание Sky Sports F1.