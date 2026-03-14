Вольф — об Антонелли: говорили, что парень слишком молод, а он сегодня отлично справился

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал итоги квалификации Гран-при Китая, где Андреа Кими Антонелли завоевал первый поул в карьере, а Джордж Расселл показал второе время, несмотря на технические проблемы.

«Многие говорили, что парень слишком молод, что он слишком молод, чтобы ездить на «Мерседесе», что нам следовало подготовить его по-другому. А парень сегодня отлично справился.

Я очень рад, что Кими завоевал поул, но если машина подводит гонщика, как это случилось с Джорджем… хочется увидеть их в прямом противостоянии и понять, на что они способны», — приводит слова Вольфа издание Sky Sports.