Вольф — об Антонелли: говорили, что парень слишком молод, а он сегодня отлично справился

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал итоги квалификации Гран-при Китая, где Андреа Кими Антонелли завоевал первый поул в карьере, а Джордж Расселл показал второе время, несмотря на технические проблемы.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Квалификация
14 марта 2026, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:32.064
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.222
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.351

«Многие говорили, что парень слишком молод, что он слишком молод, чтобы ездить на «Мерседесе», что нам следовало подготовить его по-другому. А парень сегодня отлично справился.

Я очень рад, что Кими завоевал поул, но если машина подводит гонщика, как это случилось с Джорджем… хочется увидеть их в прямом противостоянии и понять, на что они способны», — приводит слова Вольфа издание Sky Sports.

