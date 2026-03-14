«Каждый круг — это борьба за выживание». Ферстаппен — о болиде «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен раскритиковал поведение машины по итогам квалификации Гран-при Китая. Нидерландец показал восьмое место, уступив Пьеру Гасли из «Альпин».

«Весь уикенд мы были не в форме, машина совершенно неуправляема. Я даже не могу найти никаких ориентиров. Каждый круг — это борьба за выживание. Баланс машины совершенно нарушен.

Потеря есть и в двигателе, но это, наверное, не самая большая проблема. Сейчас мы очень много теряем из-за машины на этой трассе. К тому же я вообще не могу атаковать, потому что болид мне не позволяет. Вот почему я не чувствую, что контролирую машину. Это просто не так, как должно быть. С самого первого круга по новым правилам мне эта машина точно не нравится.

Батарея была в порядке. Но я не получал достаточной мощности от двигателя. У меня была практически та же проблема, что и у Лиама [Лоусона] в Австралии. Надеюсь, мы сможем это исправить. Иначе я снова буду 20-м», — приводит слова Ферстаппена издание Motorsport.