Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Каждый круг — это борьба за выживание». Ферстаппен — о болиде «Ред Булл»

Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен раскритиковал поведение машины по итогам квалификации Гран-при Китая. Нидерландец показал восьмое место, уступив Пьеру Гасли из «Альпин».

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Квалификация
14 марта 2026, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:32.064
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.222
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.351

«Весь уикенд мы были не в форме, машина совершенно неуправляема. Я даже не могу найти никаких ориентиров. Каждый круг — это борьба за выживание. Баланс машины совершенно нарушен.

Потеря есть и в двигателе, но это, наверное, не самая большая проблема. Сейчас мы очень много теряем из-за машины на этой трассе. К тому же я вообще не могу атаковать, потому что болид мне не позволяет. Вот почему я не чувствую, что контролирую машину. Это просто не так, как должно быть. С самого первого круга по новым правилам мне эта машина точно не нравится.

Батарея была в порядке. Но я не получал достаточной мощности от двигателя. У меня была практически та же проблема, что и у Лиама [Лоусона] в Австралии. Надеюсь, мы сможем это исправить. Иначе я снова буду 20-м», — приводит слова Ферстаппена издание Motorsport.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android