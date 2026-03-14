Предварительная стартовая решётка Гран-при Китая Формулы-1 — 2026

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала предварительную стартовую решётку второго этапа Формулы-1 в сезоне 2026 года — Гран-при Китая.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Формула-1. Гран-при Китая. Предварительная стартовая решётка:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
2. Джордж Расселл («Мерседес»).
3. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
4. Шарль Леклер («Феррари»).
5. Оскар Пиастри («Макларен»).
6. Ландо Норрис («Макларен»).
7. Пьер Гасли («Альпин»).
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
9. Исак Хаджар («Ред Булл»).
10. Оливер Берман («Хаас»).
11. Нико Хюлькенберг («Ауди»).
12. Франко Колапинто («Альпин»).
13. Эстебан Окон («Хаас»).
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
15. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).
16. Габриэл Бортолето («Ауди»).
17. Карлос Сайнс («Уильямс»).
18. Алекс Албон («Уильямс»).
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
20. Валттери Боттас («Кадиллак»).
21. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
22. Серхио Перес («Кадиллак»).

В Формуле-1 — новый самый молодой обладатель поул-позишен в истории!
