Вольф — о проблеме Расселла в квалификации: пришлось перезагружать машину, как iPhone

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал инцидент с Джорджем Расселлом в квалификации Гран-при Китая, из-за которого британец едва не остался без времени. После выезда с пит-лейн для первой быстрой попытки машина Расселла внезапно остановилась на трассе.

«Похоже, проблема электрическая. Нам пришлось трижды перезагружать машину — это как с iPhone: включил, выключил — и только с третьего раза заработало. Я уже не думал, что он выедет, но, к моему удивлению, круг всё-таки состоялся,

Посмотрим, как они стартуют завтра. «Феррари» будут атаковать как сумасшедшие, так же как сегодня и в Мельбурне. Это будет интересно», — приводит слова Вольфа издание GPblog.