Вольф — о проблеме Расселла в квалификации: пришлось перезагружать машину, как iPhone
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал инцидент с Джорджем Расселлом в квалификации Гран-при Китая, из-за которого британец едва не остался без времени. После выезда с пит-лейн для первой быстрой попытки машина Расселла внезапно остановилась на трассе.
Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Квалификация
14 марта 2026, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:32.064
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.222
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.351
«Похоже, проблема электрическая. Нам пришлось трижды перезагружать машину — это как с iPhone: включил, выключил — и только с третьего раза заработало. Я уже не думал, что он выедет, но, к моему удивлению, круг всё-таки состоялся,
Посмотрим, как они стартуют завтра. «Феррари» будут атаковать как сумасшедшие, так же как сегодня и в Мельбурне. Это будет интересно», — приводит слова Вольфа издание GPblog.
