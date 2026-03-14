Хэмилтон — о поуле Антонелли: занял моё место и показал отличные результаты

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон тепло поздравил Андреа Кими Антонелли с первым поулом в карьере. 19-летний итальянец из «Мерседеса» стал самым молодым обладателем поул-позишен в истории Формулы-1, побив рекорд Себастьяна Феттеля 2008 года.

«Я хочу искренне поздравить этого большого парня, Кими. Это потрясающее достижение. Он занял моё место и с самого начала показал отличные результаты! Очень приятно видеть, как он прогрессирует, — он действительно этого заслуживает. И рекорд просто потрясающий. Потребуется немало времени, чтобы кто-то смог хотя бы приблизиться к этому результату», — приводит слова Хэмилтона издание The Independent.