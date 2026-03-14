Хэмилтон — о поуле Антонелли: занял моё место и показал отличные результаты

Хэмилтон — о поуле Антонелли: занял моё место и показал отличные результаты
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон тепло поздравил Андреа Кими Антонелли с первым поулом в карьере. 19-летний итальянец из «Мерседеса» стал самым молодым обладателем поул-позишен в истории Формулы-1, побив рекорд Себастьяна Феттеля 2008 года.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Квалификация
14 марта 2026, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:32.064
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.222
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.351

«Я хочу искренне поздравить этого большого парня, Кими. Это потрясающее достижение. Он занял моё место и с самого начала показал отличные результаты! Очень приятно видеть, как он прогрессирует, — он действительно этого заслуживает. И рекорд просто потрясающий. Потребуется немало времени, чтобы кто-то смог хотя бы приблизиться к этому результату», — приводит слова Хэмилтона издание The Independent.

Сейчас читают:
В Формуле-1 — новый самый молодой обладатель поул-позишен в истории!
В Формуле-1 — новый самый молодой обладатель поул-позишен в истории!
