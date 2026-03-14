Леклер — о 4-м месте в квалификации: доволен, учитывая, как тяжело мне даётся эта трасса
Поделиться
Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Китая, где показал четвёртое время, уступив дублю «Мерседеса» и напарнику Льюису Хэмилтону.
Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Квалификация
14 марта 2026, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:32.064
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.222
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.351
«Большего мы — то есть я — не смогли бы добиться. В этом сезоне мне очень тяжело на этой трассе, так было всегда. Дело не в том, что я не стараюсь, потому что я вкладываю в это много усилий, но мне просто тяжело даётся квалификация. К тому же эти машины нужно водить немного по-другому в квалификации, поэтому ведётся работа по оптимизации всего, что в конечном итоге приблизит нас к «Мерседесу». Но я вполне доволен [результатом] на трассе, с которой у меня обычно возникают трудности», — сказал Леклер во время прямого эфира изданию Sky Sports F1.
Комментарии
- 14 марта 2026
-
15:51
-
15:14
-
14:43
-
14:29
-
14:13
-
13:39
-
13:18
-
12:50
-
12:40
-
12:18
-
12:02
-
11:46
-
11:33
-
11:28
-
11:21
-
11:16
-
11:11
-
10:36
-
10:12
-
09:45
-
09:30
-
07:35
-
07:28
-
07:18
-
06:43
-
03:00
-
01:04
-
00:29
- 13 марта 2026
-
23:24
-
23:00
-
22:30
-
21:49
-
21:32
-
21:21
-
19:44