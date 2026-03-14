Леклер — о 4-м месте в квалификации: доволен, учитывая, как тяжело мне даётся эта трасса

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Китая, где показал четвёртое время, уступив дублю «Мерседеса» и напарнику Льюису Хэмилтону.

«Большего мы — то есть я — не смогли бы добиться. В этом сезоне мне очень тяжело на этой трассе, так было всегда. Дело не в том, что я не стараюсь, потому что я вкладываю в это много усилий, но мне просто тяжело даётся квалификация. К тому же эти машины нужно водить немного по-другому в квалификации, поэтому ведётся работа по оптимизации всего, что в конечном итоге приблизит нас к «Мерседесу». Но я вполне доволен [результатом] на трассе, с которой у меня обычно возникают трудности», — сказал Леклер во время прямого эфира изданию Sky Sports F1.