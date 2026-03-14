Хэмилтон раскрыл, сколько «Феррари» уступает «Мерседесу» по оценкам инженеров

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился данными инженеров команды об отставании от «Мерседеса» в гоночном темпе. Британец показал третье время в квалификации Гран-при Китая, уступив дублю немецкой команды.
«Я думаю, что очень маловероятно, что мы сможем обогнать «Мерседес» в гонке. По нашим данным, у них преимущество от четырёх до шести десятых гоночного темпа. Независимо от того, видели мы это в первой гонке или нет, я думаю, что на данный момент они просто быстрее нас.
Я не уверен, но, возможно, грамотная стратегия или хорошее начало как-то повлияют на ситуацию. Мне определённо нужно убедиться, что я не изношу шины, пытаясь либо удержаться за ними, либо удержать одного позади. Завтра мне нужно проехать лучше», — приводит слова Хэмилтона издание Autoracing1.
- 14 марта 2026
