Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Показалось, что у нас три машины». Вольф — о третьем месте Хэмилтона в квалификации
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отреагировал на результаты квалификации Гран-при Китая, где его команда заняла первые два места, а тройку замкнул экс-пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон на «Феррари».

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Квалификация
14 марта 2026, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:32.064
Голос за кадром. Но кто же выходит в топ-3? Это же…

Вольф. Вообще-то на мгновение я подумал, что у нас три машины. Первая, вторая и третья. Нужно привыкнуть к этому.

Голос за кадром. Один из них в красном. Я не знаю, если ты…

Вольф. Всё ещё наш пилот (улыбается)! — сказал руководитель команды в видео.

Фомула-1. Гран-при Китая. Квалификация:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:32.064.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.222.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.351.
4. Шарль Леклер («Феррари») +0.364.
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.486.
6. Ландо Норрис («Макларен») +0.544.
7. Пьер Гасли («Альпин») +0.809.
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.938.
9. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.057.
10. Оливер Берман («Хаас») +1.228.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android