Бортолето объяснил, почему его болид вылетел с трассы во время квалификации на ГП Китая

Пилот «Ауди» Габриэл Бортолето прокомментировал итоги квалификации Гран-при Китая, где занял 16-е место. Бразилец допустил ошибку в конце второго сегмента, после чего его болид вылетел в трассы.

«Сегодня машина вела себя довольно неплохо, и я считаю, что по сравнению со вчерашним днём мы сделали несколько хороших шагов в правильном направлении. Спринт прошёл для меня довольно спокойно, мне удалось немного удержаться в группе лидеров, но появление машины безопасности не облегчило ситуацию — в любом случае, мы уже сосредоточились на квалификации.

Ближе к концу Q2 я пытался сократить время круга ещё на несколько секунд, вероятно, слишком сильно прижал педаль газа на входе в поворот. Потерял заднюю часть, и когда я её поймал, было уже слишком поздно, так что в итоге вылетел с трассы. Вероятно, всё равно было бы сложно выйти в Q3: круг был неплохим, но не совсем тем, что нужно для этого. Это не та позиция, с которой я хотел бы стартовать, но завтра всё будет по-другому. Начнём с того, где находимся, сосредоточимся на своём темпе и постараемся совершить несколько обгонов», — заявил Бортолето в прямом эфире после квалификации.