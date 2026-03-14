Албон — о 18-м месте в квалификации: разбираемся в странном поведении болида

Тайский пилот «Уильямса» Алекс Албон подвёл итоги субботы, отметив, что пока болид показывает себя не так, как должен.

«Суббота закончилась. Пока что уикенд даётся непросто. Сегодня мы стартовали с пит-лейна в спринте, чтобы опробовать различные решения наших проблем, а затем провели напряжённую квалификацию. Пытаемся разобраться в странном поведении машины. Но ничего не даётся легко, будем продолжать упорно работать и выкладываться на полную», — написал Албон на своей странице в социальной сети Х.

