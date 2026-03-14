Стролл четыре раза подряд ответил «нет» на вопросы об успехах «Астон Мартин» в Китае
27-летний пилот британского коллектива «Астон Мартин» канадец Лэнс Стролл выразил разочарование выступлением команды после квалификации Гран-при Китая, по итогам которой гонщик показал 21-е время, а его напарник испанец Фернандо Алонсо — 19-е.
Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Квалификация
14 марта 2026, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:32.064
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.222
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.351
– Изменилось ли что-то по сравнению с этапом в Мельбурне?
– Нет.
– Улучшится ли ситуация, если вы проедете больше кругов?
– Нет.
– А если в гонке?
– Нет.
– Есть ли вообще что-нибудь позитивное?
– Пока не особо. Нет, — приводит слова Стролла портал Motorsport-Total.
Напомним, поул в квалификации Гран-при Китая завоевал 19-летний пилот немецкого коллектива «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли.
