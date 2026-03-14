Стролл четыре раза подряд ответил «нет» на вопросы об успехах «Астон Мартин» в Китае

27-летний пилот британского коллектива «Астон Мартин» канадец Лэнс Стролл выразил разочарование выступлением команды после квалификации Гран-при Китая, по итогам которой гонщик показал 21-е время, а его напарник испанец Фернандо Алонсо — 19-е.

– Изменилось ли что-то по сравнению с этапом в Мельбурне?

– Нет.

– Улучшится ли ситуация, если вы проедете больше кругов?

– Нет.

– А если в гонке?

– Нет.

– Есть ли вообще что-нибудь позитивное?

– Пока не особо. Нет, — приводит слова Стролла портал Motorsport-Total.

Напомним, поул в квалификации Гран-при Китая завоевал 19-летний пилот немецкого коллектива «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли.