Пьер Гасли: я намерен дать бой «Ред Булл» в гонке
30-летний пилот «Альпин» француз Пьер Гасли поделился мнением о выступлении в спринте и квалификации Гран-при Китая, пообещав в гонке навязать конкуренцию нидерландской команде «Ред Булл».

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Квалификация
14 марта 2026, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:32.064
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.222
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.351

«Безусловно, есть и положительные моменты. Отрыв от лидеров сократился. Мы внесли два-три небольших изменения в машину после спринта, чтобы улучшить результаты в квалификации и гонке. Нам удалось эффективно распределить энергию в двигателе. В конце третьего сегмента я проехал очень хороший круг. Это даёт нам хорошие шансы на гонку. Квалификация прошла хорошо, но завтра нам нужно будет подтвердить свой результат.

«Ред Булл» будет в хорошей форме, но не такой, как в Мельбурне, и я намерен дать им бой! В начале сезона всегда есть несколько неизвестных факторов, и мы должны постараться набрать много очков. Удалось хорошо поработать, нужно продолжать в том же духе. Совершенствуемся от сессии к сессии. У нас есть ещё над чем работать, но мы должны видеть положительные моменты», — приводит слова Гасли портал Auto Hebdo.

