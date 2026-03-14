Пьер Гасли: я намерен дать бой «Ред Булл» в гонке

30-летний пилот «Альпин» француз Пьер Гасли поделился мнением о выступлении в спринте и квалификации Гран-при Китая, пообещав в гонке навязать конкуренцию нидерландской команде «Ред Булл».

«Безусловно, есть и положительные моменты. Отрыв от лидеров сократился. Мы внесли два-три небольших изменения в машину после спринта, чтобы улучшить результаты в квалификации и гонке. Нам удалось эффективно распределить энергию в двигателе. В конце третьего сегмента я проехал очень хороший круг. Это даёт нам хорошие шансы на гонку. Квалификация прошла хорошо, но завтра нам нужно будет подтвердить свой результат.

«Ред Булл» будет в хорошей форме, но не такой, как в Мельбурне, и я намерен дать им бой! В начале сезона всегда есть несколько неизвестных факторов, и мы должны постараться набрать много очков. Удалось хорошо поработать, нужно продолжать в том же духе. Совершенствуемся от сессии к сессии. У нас есть ещё над чем работать, но мы должны видеть положительные моменты», — приводит слова Гасли портал Auto Hebdo.