Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Я имел в виду другое». Глава «Макларена» прояснил свои слова о двигателе «Мерседеса»

Глава «Макларена» Андреа Стелла прояснил свои слова насчёт недовольства двигателем, который поставляет «Мерседес».

«Прежде всего, позвольте мне уточнить: когда я говорил об эксплуатации силового агрегата, имел в виду, что нам следует плотнее сотрудничать с компанией HPP. Это очень сложный силовой агрегат. И когда вы выступаете в роли клиентской команды, вам приходится учиться. И это вполне естественно. Тоже в том случае, если продукт относительно прост в понимании и эксплуатации.

Но в данном случае всё очень сложно из-за уникальных особенностей настройки двигателя. Не припомню, чтобы в предыдущих чемпионатах я видел что-то подобное в моторах. Так что нам придётся пройти через этот путь. И мы благодарны компании HPP за поддержку. Они предоставили нам всю необходимую информацию, но всё равно нужно выезжать на трассу и учиться», — приводит слова Стеллы портал Crash.net.

