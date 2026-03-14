«Я имел в виду другое». Глава «Макларена» прояснил свои слова о двигателе «Мерседеса»

Глава «Макларена» Андреа Стелла прояснил свои слова насчёт недовольства двигателем, который поставляет «Мерседес».

«Прежде всего, позвольте мне уточнить: когда я говорил об эксплуатации силового агрегата, имел в виду, что нам следует плотнее сотрудничать с компанией HPP. Это очень сложный силовой агрегат. И когда вы выступаете в роли клиентской команды, вам приходится учиться. И это вполне естественно. Тоже в том случае, если продукт относительно прост в понимании и эксплуатации.

Но в данном случае всё очень сложно из-за уникальных особенностей настройки двигателя. Не припомню, чтобы в предыдущих чемпионатах я видел что-то подобное в моторах. Так что нам придётся пройти через этот путь. И мы благодарны компании HPP за поддержку. Они предоставили нам всю необходимую информацию, но всё равно нужно выезжать на трассу и учиться», — приводит слова Стеллы портал Crash.net.