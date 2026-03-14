«Ничего не помогает». Албон назвал самую главную проблема болида «Уильямса»

«Ничего не помогает». Албон назвал самую главную проблема болида «Уильямса»
Тайский пилот «Уильямса» Алекс Албон рассказал о самой главной проблеме болида команды в данный момент.

«С машиной творится что-то странное. Мы вносили изменения в настройки и стартовали с пит-лейна в течение всего уикенда. Сейчас кажется, что ничего из того, что делаем, не помогает. Думал, что на этой трассе мы будем в более выгодном положении, но всё оказалось не так, как я ожидал.

Мы работаем в областях, в которых раньше никогда не экспериментировали. И, честно говоря, я бы не останавливался и предпринял бы ещё какие-то шаги в этом направлении. «Кадиллак» быстрее нас во многих поворотах. Я просто пытаюсь понять, что происходит. Самая большая проблема на данный момент — это то, что иногда машина касается трассы тремя колёсами. У болида много проблем с балансом», — приводит слова Албона портал RacingNews365.

В Формуле-1 — новый самый молодой обладатель поул-позишен в истории!
В Формуле-1 — новый самый молодой обладатель поул-позишен в истории!
