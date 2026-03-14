Хэмилтон: ещё многое можно выжать из машины, мы продолжаем прогрессировать

Пилот итальянского коллектива «Феррари» британец Льюис Хэмилтон выразил уверенность, что мог бы выступить лучше в квалификации Гран-при Китая.

«Второй стартовый ряд завтра. Это была не самая простая сессия, и ещё многое можно выжать из машины. Определённо оставил несколько десятых на трассе. Хотя разрыв с машинами впереди всё ещё значителен, очевидно, что мы продолжаем прогрессировать. Завтра в гонке будем выкладываться по полной, чтобы продолжить борьбу. Я обожаю эту трассу и с нетерпением жду завтрашнего дня. Спасибо команде за тяжёлый труд, который привёл нас сюда, болельщикам за их энергию», — написал Хэмилтон на своей странице в социальной сети.